Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%

Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.). Это следует из нового обзора ЦБ России (.pdf).

Как отмечается, рентабельность активов выросла с 1,5 до 1,9%. Прибыль в размере 943 млрд руб. показали 360 банков (75% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 июня). Убыток в размере 76 млрд руб. — 105 банков (22%). Доля убыточных организаций снизилась с 32 до 22%.

На динамику показателей банковского сектора значительно повлияло укрепление российского рубля по отношению к иностранным валютам, однако уточняется, что в мае было зафиксировано его ослабление.