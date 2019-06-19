Решетников завоевал первое золото России на чемпионате Европы по фехтованию

Россиянин Вениамин Решетников получил золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию на турнире саблистов, обыграв соотечественника Камиля Ибрагимова. Поединок закончился со счетом 15:7. Это первая высшая награда для сборной России на турнире.

Последний раз в финале чемпионата саблистов россияне встречались в 2014 году. В этом поединке также выступал Вениамин Решетников, но тогда он проиграл Алексею Якименко со счетом 11:15.

Чемпионат Европы по фехтованию в этом году проходит в немецком Дюссельдорфе с 17 по 22 июня. Для спортсменов эти соревнования станут отборочными к Олимпиаде 2020 года, которая состоится в Токио.

Подробнее о турнире — в материале “Ъ” «В Дюссельдорф — за медалями и олимпийскими лицензиями».