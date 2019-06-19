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Porsche 718 Cayman GT4 будет стоить от 6,8 млн рублей

Компания Porsche назвала стоимость нового спорткара 718 Cayman GT4 на российском рынке.

Заднеприводное купе оснащается 4-литровым 420-сильным атмосферным 6-цилиндровым двигателем в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. От базового Porsche 718 Cayman новинка отличается доработанной подвеской с уменьшенным на 3 см дорожным просветом, перенастроенными электронными системами, усиленными тормозами и новыми покрышками, а также новым аэродинамическим обвесом.

В России стоимость 718 Cayman GT4 составит от 6,8 млн руб. Открытый спорткар Porsche 718 Spyder, представленный вместе с новым купе, на российский рынок поставляться не будет.

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