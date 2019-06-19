Суд заключил под домашний арест главу липецкого «Свободного сокола» Антона Бабуцидзе

Правобережный районный суд Липецка отказал в удовлетворении ходатайства МВД и постановил заключить под домашний арест управляющего директора ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» (ЛТК) Антона Бабуцидзе. Следствие настаивало на помещение бизнесмена в СИЗО, поскольку он имеет вид на жительство в Швейцарии и может скрыться за границей. Ему инкриминируют мошенническое хищение поставок электроэнергии Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) на 415,4 млн руб. путем умышленной неоплаты и применения механизма исковой давности (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мотивируя свое ходатайство, следствие также указывало на широкие связи Антона Бабуцидзе и возможность давления на свидетелей. Защита, в свою очередь, предлагала отпустить топ-менеджера под залог, поскольку он исправно участвовал в следственных действиях и сбегать не намеревался. По мнению адвоката, спор между ЛТК и ЛЭСК лежит в плоскости гражданско-правовых отношений и уже был рассмотрен арбитражным судом.

Напомним, по версии следствия, Антон Бабуцидзе и гендиректор ЛТК Игорь Ефремов умышленно не оплачивали поставки электроэнергии с мая 2013 года по апрель 2015-го. В это время предприятие получало энергию по спорному договору, который стороны впоследствии разорвали. Когда же ЛЭСК обратился в арбитраж с требованием взыскать со «Свободного сокола» долг в 691,2 млн руб. (с учетом процентов и пеней), ответчик применил сроки исковой давности. В результате энергетики получили только 78,1 млн руб. После этого ЛЭСК обратился в полицию. Господин Ефремов на данный момент находится в статусе свидетеля.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Андрей Прах