Росреестр назвал условия изъятия земель за нарушение пожарной безопасности

Изымать земельные участки за нарушение правил пожарной безопасности будут только в исключительных случаях, сообщила «Интерфаксу» глава Росреестра Виктория Абрамченко. «Изъятие имущества у собственника является крайней мерой, и в данном случае речь идет о лицах, которые систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор»,— сказала госпожа Абрамченко.
Ранее Минэкономики предложило принудительно изымать земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы были разработаны в соответствии с указом президента РФ после весенних пожаров в Забайкалье.
Глава Росреестра пояснила, что изымать будут участки, находящиеся как минимум в 5 км от населенных пунктов, в основном лесные участки и земли сельхозназначения. Новые правила не коснутся участков в поселениях и на территории садоводческих товариществ. По словам госпожи Абрамченко, «люди, проживающие на данных территориях в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении являются пострадавшей стороной».
Напомним, в апреле сразу в нескольких районах Забайкалья ввели ЧС из-за природных пожаров. Пожар начался в степи, а затем из-за сильного ветра перекинулся на ближайшие населенные пункты. В результате выгорело все село Усть-Ималка Ононского района. К маю площадь пожаров превысила 11 тыс. га.
О том, как эксперты оценили законопроект Минэкономики, читайте в публикации “Ъ FM” «Заросшие дачные участки разлучат с владельцами».
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