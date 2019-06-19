В Липецке директор «Свободного сокола» отправлен под домашний арест по обвинению в краже электричества

Правобережный райсуд Липецка постановил заключить управляющего директора ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» (ЛТК) Антона Бабуцидзе под домашний арест. Топ-менеджера и фактического бенефициара предприятия обвиняют в особо крупном мошенничестве с электроэнергией (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователь МВД ходатайствовал о помещении предпринимателя в СИЗО, мотивируя это тем, что обвиняемый имеет вид на жительство в Швейцарии и может скрыться за границей, а также оказать давление на свидетелей. Защита настаивала, что он исправно посещает следователя и скрываться не собирается, поэтому его можно отпустить под залог.

Антон Бабуцидзе был задержан 17 июня по уголовному делу о хищении 415,4 млн руб. путем неоплаты поставок ООО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) в 2013–2015 годах на 1,32 млн кВт•ч электроэнергии. По версии следствия, вместе с гендиректором Игорем Ефремовым они умышленно уклонились от исполнения обязательств, а позже, когда ЛЭСК обратилась в арбитражный суд, заявили о применении сроков исковой давности. В результате энергетики смогли отсудить только 78,1 млн из 691,2 млн руб. (с учетом процентов и пени).

На данный момент господин Ефремов находится в статусе свидетеля. Защита Антона Бабуцидзе настаивает, что речь идет о гражданско-правовых отношениях и решение арбитража должно быть преюдициальным для следствия.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж