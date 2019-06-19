Спикер ЗакСа раскритиковал систему «тайных» выборов в муниципалитетах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что муниципальные выборы в городских МО не должны назначаться тайно. При этом он добавил, что по каждому подобному случаю необходимо обращаться в Горизбирком, сообщает «Фонтанка.ру».

«Если есть нарушения, Горизбирком должен разобраться»,— отметил спикер петербургского ЗакСа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что представители «Открытой России» и проекта «Объединенные демократы» пожаловались в ГИК и ЦИК РФ на то, что многие муниципалитеты в Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы. Позже стало известно, что такую практику, в частности, применяют в Выборгском, Московском и Петроградском районах города.

В связи с появлением данной информации Горизбирком обратился в прокуратуру.