Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова продолжает рассказ о том, как не банально и со вкусом выбрать подарок для иностранца.

В «Стиле» мы уже пытались ответить на вопрос — что бы такого русского привезти в подарок иностранному партнеру по бизнесу или приятелю, кроме водки с икрой и чтобы без китчевых сувениров? Условием было и то, чтобы предмет был не просто сделан в России, но и имел с ней еще и сюжетную или ремесленную связь. Вариантов при ближайшем рассмотрении оказалось больше, чем можно было предположить сначала. Так что продолжаем разговор.

Сегодня поговорим о декоре для стола и интерьерных объектах. Мой личный фаворит такой, что даже выдавать явки-пароли жалко, — посуда и расписные медведи Андрея Бартенева от «Дымов Керамика». Мишки уже стоят во многих из лучших домов Европы, в России у них тоже немало поклонников, я точно в их числе.

Матрешка и не тривиальная, и не кичтевая? И такое возможно. Интерьерные скульптуры, повторяющие форму матрешки, но или из цветного граненого хрусталя, или из керамики, с необычным сюжетом в стиле пост-панка есть у Varvarra Art. А скульптуры-неваляшки в эстетике полированных до зеркального блеска фигур Джеффа Кунса — у Григория Орехова. Называются они Agatha. Тут, правда, уже нужен внушительный бюджет.

За российским хрусталем можно отправиться в «русский Сен-Луи» — старейший у нас хрустальный завод Бахметьева. Здесь и столовый хрусталь, «как в Эрмитаже» (Бахметьев был поставщиком императорского двора и многие предметы разрабатывались для императорской семьи), и вазы в стиле модерн, и граненые рюмки «под мухой». Мухи на двух рюмках в сете из шести написаны вручную и, как гласит легенда, были созданы Бахметьевым, чтобы отучить сына от пьянства. Такая вот оригинальная история. А в подарке легенда важна не меньше, чем внешний вид.