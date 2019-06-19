Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить 29 домов застройщика Сребрянского

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подключится к достройке 29 проблемных домов в Челябинской области. Такое решение было озвучено на встрече вице-премьера РФ Виталия Мутко с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства региона. Механизм достройки домов определен законопроектом, который прошел второе чтение в Госдуме. После его окончательного принятия, правительство региона вместе с Фондом разработает план-график по завершению строительства домов.

С участием федеральной структуры, при софинансировании из бюджета региона, в Челябинской области могут быть достроены 29 объектов, застройщики которых не находятся в банкротстве. При этом Фонд сам инициирует процедуру и назначит своего управляющего, отвечающего за расходование средств. На достройку всех 29 домов необходимо более 4,6 млрд руб. В числе этих объектов: шесть домов СК «Радуга», семь – «СтройДом», по четыре у «Проект Парковый-1» и «СтройИнвест», по два дома у «КапиталДом» и «Возрождение», по одному – «РегионПроект», «УралСтрой», «Фирма Челябстройподрядчик» и «Инман». Конечным бенефициаром всех этих компания является предприниматель Александр Сребрянский, который является фигурантом нескольких уголовных дел о хищении средств дольщиков и находится под арестом.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 июня Фонд подал в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «СК «Радуга».