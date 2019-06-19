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Бывшего замминистра природных ресурсов Удмуртии осудили за превышение полномочий

Октябрьский райсуд Ижевска приговорил бывшего замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. На суде Евгений Чижов фактически признал свою вину, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия”. Также экс-замминистра на два года лишили права занимать госдолжности.

Отметим, что бывший замминистра природных ресурсов Удмуртии с 2015 по 2017 годы незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях региона. Ущерб от незаконной добычи составил порядка 18 млн руб.

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