Бывшего замминистра природных ресурсов Удмуртии осудили за превышение полномочий

Октябрьский райсуд Ижевска приговорил бывшего замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. На суде Евгений Чижов фактически признал свою вину, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия”. Также экс-замминистра на два года лишили права занимать госдолжности.

Отметим, что бывший замминистра природных ресурсов Удмуртии с 2015 по 2017 годы незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях региона. Ущерб от незаконной добычи составил порядка 18 млн руб.