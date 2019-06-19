Санкт-Петербург потеснил Москву в рейтинге лучших ресторанов мира

Три российских ресторана попали в список лучших в мире: издание World’s Best Restaurants выпустило свой ежегодный рейтинг. Пока опубликована только вторая его часть — от 51-го до 120 места. Топ-50 огласят на следующей неделе. На 65-м месте оказался московский ресторан Selfie, который входит в группу White Rabbit Family. Это на пять позиций выше, чем в прошлом году. Два других ресторана — петербургские, они оказались в рейтинге впервые: это Harvest — он на 92 месте и «Кококо» — на 104 строчке.

Попадание российских заведений в список справедливо, убеждена ресторанный критик ИД «Ъ» Дарья Цивина: «Selfie Анатолия Казакова давно, на мой взгляд, должен был там оказаться. По моим личным оценкам, он ничуть не уступает по силе и креативности White Rabbit с шефом Владимиром Мухиным. Питерский "Кококо" Игоря Гришечкина тоже шел к этому результату очень давно и целенаправленно. Неожиданно быстро, на мой взгляд, занял свое место в этом рейтинге Дмитрий Блинов и только недавно открывшийся Harvest, но, опять-таки, многие прочили, что это случится.

Конечно, Санкт-Петербург более гибкий и мобильный город в гастрономическом плане, чем Москва.

Столица более патриархальная, так скажем, менее динамично перестраивающаяся под рынок, новые запросы. Вместе с тем, в Москве работают не меньше крепких, интересных, креативных шефов. Мы еще не можем говорить об окончательных результатах, потому что топ-50 не назван. Я практически не сомневаюсь, что Twins Garden братьев Березуцких войдет в этот список. А на следующий год, думаю, будут еще пополнения, будем отслеживать».

Ресторан Harvest, который специализируется на овощах, попал в рейтинг лучших всего спустя полгода после открытия. Критики ждут, что в топ-50 вновь White Rabbit, который принадлежит Борису Зарькову. Ресторан четыре года подряд попадал в первую 30-ку, а в последний раз оказался на 15-м месте.

Упоминания в подобных рейтингах очень важны для имиджа ресторанов. К тому же, в них сразу устремляются гости из-за границы, говорит президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: «Конкретно после того как ребята вошли в данный рейтинг, я напрямую просил владельца White Rabbit Бориса Зарькова забронировать несколько мест для МИДа, для высокопоставленных гостей из-за рубежа. Все было занято. Попадание в список лучших заведений мира дает владельцу ресторана возможность знакомства с известными шефами, потому что церемония награждения проводится, как правило, в мировых столицах, и приезжают шефы со всего света. Потом их приглашаешь к себе на гастроли. Наши соотечественники знакомятся с зарубежными коллегами, видят, какие есть тренды в мире. Для нас это важно. Пока у нас очень маленькое количество гастрономических ресторанов».

Примечательно, что благодаря попаданию ресторана «Кококо» в рейтинг лучших его владелица Матильда Шнурова стала первой женщиной-ресторатором из России в этом списке.

Яна Пашаева