Услуги по вывозу мусора получают 96% населения края

По результатам шести месяцев, 96% жителей Пермского края получают услугу по вывозу бытового мусора. До 1 января 2019 года этот показатель составлял лишь 60%. Как сообщает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго», мусор вывозится в 1932 населенных пунктах региона (до 1 января 2019 года отходы вывозились только в 458 населенных пунктах). С начала года оператор дополнительно установил более 17 тыс. точек сбора мусора, в том числе 11 тыс. контейнерных площадок. Таким образом, количество точек сбора ТКО с начала года увеличилось в три раза по сравнению с концом 2018 года, и их число продолжает расти. Такие данные содержатся в отчете оператора.

«Основной задачей начального периода реформы был максимальный охват территории Пермского края услугой по вывозу отходов. Эта задача выполнена. Следующая задача — обустройство контейнерных площадок и плотная работа с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, поскольку за ними остается ответственность по уборке и содержанию площадок. Совместно с Министерством ЖКХ и благоустройства готовится проектная документация для утверждения регионального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ в рамках национального проекта „Экология“»,— пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго».