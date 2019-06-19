Минкульт Самарской области отрицает возможность срыва Грушинского фестиваля

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля. Распространенная ранее информация о его возможном срыве не соответствует действительности, сообщили “Ъ-Волга” в министерстве культуры Самарской области. «Художественным советом сформирован список бардов, приглашенных к участию в фестивале. Решены вопросы их проезда и проживания»,— говорится в официальном ответе чиновников.

Сообщается также, что все работавшие ранее на фестивале творческие, спортивные, детские и прочие площадки продолжат работу и в текущем году. Сейчас ведется техническая подготовка Грушинской поляны. Уже обновлен номерной фонд «Фестивального парка», отремонтированы сцены и смонтирован железный мост. Также прошел запуск скважин с питьевой водой, сейчас анализируется ее качество. Кроме того, в районе проведения фестиваля ведется подготовка пляжа на берегу Волги.

На сегодняшний день художественный совет и дирекция фестиваля заканчивают формирование его программы. Сформирована рабочая группа с участием представителей региональных властей, администрации Самары, правоохранителей и дирекции фестиваля под руководством зампреда правительства области Александра Фетисова. Организаторы дорабатывают положение о фестивале, которое планируется опубликовать в ближайшее время.

Ранее представители Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина опубликовали на сайте организации письмо о том, что фестиваль авторской песни в нынешнем году может не состояться. В частности, не опубликован ни один документ, регламентирующий подготовку и проведение фестиваля, не утверждено положение о проекте и не создана рабочая группа по подготовке фестиваля при губернаторе, написали авторы сообщения.

В региональном минкульте “Ъ-Волга” пояснили, что представители Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина входят в состав дирекции фестиваля и участвуют в его организации, как и в прошлые годы. Также чиновники сообщили, что, несмотря на распространенную этой организацией дезинформацию, министерство культуры Самарской области не планирует обращаться по этому факту в прокуратуру, поскольку «считает своей задачей содействие в проведении фестиваля на высоком организационном уровне и участвовать в конфликте, который разгорелся внутри клуба имени Валерия Грушина, не намерено».

Георгий Портнов, Самара