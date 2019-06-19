На девяти вокзалах Юга России подключили Wi-Fi

В этом году девять вокзалов на Юге России оборудовали бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-служба СКЖД. В их числе Армавир-1, Армавир-2, Гудермес, Кавказская, Кизляр, Лазаревская, Лоо, Майкоп и Туапсе.

Чтобы воспользоваться интернетом, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию. В дальнейшем его устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. На сегодняшний день бесплатный беспроводной доступ в интернет есть у 216 железнодорожных вокзалов России.

В этом году бесплатным Wi-Fi оборудовали более 80 вокзалов страны. С этого времени их посетители заходили в интернет через Wi-Fi более 265 тыс. раз, а общий объем скачанного трафика составил почти 53 ТБ.

Дарья Голякова