ЦБ рекомендовал кредиторам считать ипотечный долг погашенным после изъятия залогового жилья

Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание остатка долга по ипотеке с тех граждан, у которых уже изъяли залоговое жилье. В информационном письме регулятор отметил, что эта мера больше отвечает интересам потребителей.

В своем письме ЦБ провел анализ процедур задолженности по кредитным договорам по ипотеке и отметил, что некоторые кредиторы продолжают взыскивать остаток долга после изъятия залогового жилья. «Несоблюдение кредиторами перечисленных положений закона… нарушает права и охраняемые законом интересы заемщиков <…>, приводит к необоснованному увеличению долговой нагрузки и объема просроченных обязательств заемщиков»,— отметил регулятор.

По его мнению, списание задолженности в этом случае «наилучшая практика». ЦБ отметил, что остаток задолженности после реализации недвижимости на торгах может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Накануне, 18 июня, Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям. Документ предполагает выделение семьям при рождении третьего или последующих детей из федерального бюджета 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита. На выплаты в текущем году Минфин предложил выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.

О том, как Владимир Путин выступил с предложениями ввести льготы в области ипотечного кредитования, читайте в публикации “Ъ”.