Меньше половины россиян знают о существовании нацпроектов

Только 7% россиян понимают, что представляют собой национальные проекты, сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, об их существовании знают менее половины россиян.

«Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют»,— сказала госпожа Матвиенко, выступая на III форуме социальных инноваций (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что нацпроекты по соцсфере можно реализовать только современными методами, включая «новые эксперименты, синергию государства, бизнеса, общественных организаций».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил достоверность данных госпожи Матвиенко и призвал нарастить усилия по реализации нацпроектов. «Что касается самой постановки вопроса о том, что недостаточна информированность населения относительно нацпроектов, это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращении граждан в процессе подготовки прямой линии»,— сказал он, отметив, что уровень понимания цели проектов «оставляет желать лучшего».

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. По задумке властей нацпроекты должны стать драйвером экономики и улучшить качество жизни россиян. Однако после проверки выполнения нацпроектов руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что их реализация не снизит бедность в России, не увеличит продолжительность жизни и не выведет экономику на пятое место в мире.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».