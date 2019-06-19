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СКА пожелал Патрику Херсли удачи в новой команде

Петербургский хоккейный клуб СКА подтвердил уход своего ведущего защитника Патрика Херсли, пожелав ему удачи в дальнейшей карьере. В сообщении на сайте ХК СКА указано, что соглашение со шведским хоккеистом истекло, и он покидает клуб. При этом информация о том, где именно игрок продолжит свою карьеру, не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что переход Патрика Херсли в другую команду Континентальной хоккейной лиги анонсировал его агент Глеб Чистяков.

Патрик Херсли перешел в СКА по ходу сезона 2016/17, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Шведский защитник провел за петербургскую команду 143 встречи, набрав них 107 (39+68) очков.

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