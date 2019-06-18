СМИ: Питер Херсли покинет СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ

Шведский защитник ХК СКА Патрик Херсли не будет подписывать новое соглашение с петербургским клубом, однако продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге, перейдя в другую команду. Об этом со ссылкой агента игрока Глеба Чистякова сообщает ТАСС.

О том, куда именно перейдет ведущий защитник СКА, будет объявлено в ближайшее время, уточнил представитель хоккеиста.

Напомним, что Патрик Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17. В составе петербургской команды он стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне 2018/19 игрок провел в регулярном чемпионате 36 матчей, набрав них 33 (14 голов + 19 результативных передач) очка. В плей-офф на счету шведского защитника три передачи в 12 играх.