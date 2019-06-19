Студентов Краснодарского института сестринского образования доучат в КубГМУ

Студентов Краснодарского института высшего сестринского образования, который сейчас находится на грани закрытия, примут на обучение в Кубанский государственный медицинский университет. Об этом заявил глава кубанской столицы Евгений Первышов.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что института высшего сестринского образования Рособрнадзор лишил государственной аккредитации из-за того, что студентам там не преподавали астрономию. В настоящее время в вузе обучаются более 750 студентов. Институт находился на балансе городской администрации, которую студенты и преподаватели вуза обвинили в саботаже. Власти города, в свою очередь, лишись с нового года управления здравоохранения, так как все лечебные учреждения муниципалитетов были переданы на краевой уровень

По словам господина Первышова, в настоящее время Кубанский медицинский университет планирует получить лицензию на высшее сестринское и среднее специальное образование. «Это может занять около полугода. Как только вуз получит такую лицензию, начнется перевод студентов», - сказал мэр.

Также, по его словам, выпускников этого года направят на краевую аккредитационную комиссию, пройдя которую, они смогут трудоустроиться. В ближайшее время, по распоряжению главы города, будет создана ликвидационная комиссия. Глава города обратился к ученому совету института с просьбой не объявлять набор студентов на будущий учебный год. Преподавательский состав также планируется перевести в КубГМУ. Оплата коммерческих студентов должна остаться прежней. Сначала учебного года студенты продолжат заниматься в здании института по улице Комсомольской, 46.

Дмитрий Михеенко