Студенты Краснодарского мединститута просят Владимира Путина сохранить вуз

Инициативная группа студентов Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования создали петицию, адресованную президенту РФ, а также главам СКР и Генпрокуратуры РФ, где просят не закрывать вуз. Они пишут, что институт получил отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении подготовки медсестер, медбратьев, фельдшеров и акушеров. Авторы петиции сообщают, что одна из основных претензий Рособрнадзора — отсутствие предмета «Астрономия».

Финансирование института, по словам студентов, складывается на 100% из внебюджетных средств, которые он получает от платных образовательных услуг. Тем не менее, вуз якобы столкнулся с полным безразличием учредителя, которым является мэрия Краснодара. «На сегодняшний день учредитель открыто заявляет о закрытии института», - говорится в петиции.

В случае закрытия учреждения будет уволено более 150 сотрудников, а более 700 студентов будут лишены получения образования.

«Мы, студенты института, обеспокоены своей судьбой, просим вас вмешаться в планомерное уничтожение вуза и помочь сохранить институт, который готовит востребованные для региона кадры», - обращаются авторы петиции к Владимиру Путину.

Дмитрий Михеенко