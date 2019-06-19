Совбез РФ: теракты на Шри-Ланке совершили воевавшие в Сирии и Ираке боевики

Апрельские теракты на Шри-Ланке совершили боевики, воевавшие на стороне «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его словам, сейчас боевики вместо призывов сторонников переезжать в Сирию и Ирак предлагают остаться в своих странах «для продолжения джихада».

«По оценкам специалистов, эти атаки (на Шри-Ланке.— “Ъ”) были подготовлены местными сторонниками идеологии глобального джихада, опиравшимися на зарубежные структуры ИГИЛ»,— сказал господин Коков на встрече представителей, курирующих вопросы безопасности. Он отметил, что террористы «действовали безжалостно с исключительным цинизмом».

Сейчас, по словам замсекретаря Совбеза, основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, африканский континент, Южная и Юго-Восточная Азия. Он добавил, что предложения боевиков оставаться в своих странах для исполнения терактов актуальны и для стран Евросоюза.

Напомним, восемь взрывов произошло на Шри-Ланке утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля, седьмой и восьмой взрывы прогремели на острове несколько часов спустя.

Ответственность за теракт взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Жертвами атак стало 250–260 человек. Полиция страны установила личности всех девятерых террористов-смертников, причастных к терактам.

О чем еще говорил Юрий Коков на встрече представителей, курирующих вопросы безопасности, читайте в публикации “Ъ”.

О последствиях терактов — в публикации “Ъ” «Шри-Ланка проводит работу над ошибками».