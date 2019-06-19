За травму сотрудницы Новороссийского порта ответит мастер службы эксплуатации

Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило еще одно уголовное дело по результатам травмирования сотрудницы Новороссийского морского порта погрузчиком. Уголовное дело возбуждено в отношении мастера службы эксплуатации объектов Новороссийского вагоноремонтного завода (входит в ПАО «НМТП»). Мужчина подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, трагедия произошла 12 июня 2018 года на причале Широкого пирса № 2 ПАО «НМТП». При погрузке 12-метровых труб на теплоход «Норд Монреаль» портовый тягач с грузом наехал на сотрудницу порта, в результате чего ей пришлось ампутировать правую ногу. Уголовное дело уже возбуждено в отношении 52-летнего механизатора торгового порта, который был привлечен на погрузку сигнальщиком. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

В руководстве НМТП заявили, что пострадавшей женщине всячески оказывается помощь. В том числе и материальная. «На сегодняшний день женщина проходит курс реабилитации и обучения передвижению при помощи протеза. По истечении курса реабилитации ПАО “НМТП” приобретет для нее качественный протез. Мы ждем ее на работу, как только позволит состояние здоровья. Подготовим для нашей коллеги специальное рабочее место», - заявили в порту.

Дмитрий Михеенко