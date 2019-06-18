Механизатора Новороссийского торгового порта будут судить за наезд тягачом на женщину

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 52-летнего механизатора Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Он подозревается в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, инцидент произошел 12 июня 2018 года на причале Широкого пирса № 2 ПАО «НМТП». Подозреваемый был привлечен в качестве сигнальщика ри подаче бесшовных труб длиной 12 метров в связках под погрузку на теплоход «Норд Монреаль». Однако, по версии следствия, он допустил нарушения правил безопасности, что привело к наезду портового тягача с грузом на сотрудницу организации. Она получила травмы, которые привели к ампутации ее правой ноги.

В порту сообщили, что в течение прошедшего года пострадавшей постоянно оказывалась необходимая помощь, в том числе и материальная. На сегодняшний день женщина проходит курс реабилитации и обучения передвижению при помощи протеза. По истечении курса реабилитации ПАО «НМТП» обещает приобрести для нее качественный протез.

«Мы ждем ее на работу, как только позволит состояние здоровья. Подготовим для нашей коллеги специальное рабочее место – порт своих работников не бросает», - прокомментировали в управлении по персоналу ПАО «НМТП».

Василий Хитрых