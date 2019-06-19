Губернатор Ленобласти провел выездное заседание по вопросу экологической безопасности в Волхове

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел выездное заседание совета по вопросам экологической безопасности, посвященное ситуации в Волхове. Жители города неоднократно жаловались на выбросы с химического завода — волховского филиала «Фосагро» — АО «Апатит» (ранее — «Метахим»). Граждан беспокоит неприятный запах, который, по их мнению, является следствием работы завода. Кроме этого, они опасаются, что ситуация усугубится после строительства новых мощностей.

С целью обратить внимание на проблему в этом году жители Волхова провели согласованный с местными властями митинг, записали видеообращение к президенту РФ, а также создали петицию о полном запрете выбросов с производства.

Глава региона, в свою очередь, пообещал горожанам выделить из резервного фонда средства на проведение комплексной проверки оценки влияния на здоровье жителей Волхова деятельности промышленных предприятий. При этом господин Дрозденко отметил, что Ленобласть заинтересована в крупном налогоплательщике, «однако это не должно быть достигнуто любой ценой».

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Жителей Волхова пытались успокоить на выездном заседании».