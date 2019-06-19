ТАСС: Минтранс РФ и участники авиационной отрасли займутся повышением авиабезопасности

Министерство транспорта РФ и участники авиационной отрасли подготовят планы повышения авиационной безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, участвовавший в совещании с главой Минтранса Евгением Дитрихом. По его словам, на совещании также обсуждалась актуализация нормативных документов всей отрасли.

«Говорилось о том, как улучшить все элементы работы отечественной гражданской авиации. В частности, о постоянной системной работе по повышению авиационной безопасности»,— сказал источник. Он отметил, что для этого участники совещания — каждый в своей сфере — разрабатывают соответствующие планы работы. «Будут сформулированы требования к отечественным производителям в части разработки специальной, в том числе спасательной, техники»,— добавил источник.

В совещании приняли участие представители Минтранса и Минпромторга РФ, Росавиации, Ространснадзора, госкорпораций по организации воздушного движения в РФ, «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и АО «Гражданские самолеты Сухого».

Напомним, 5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 14 июня МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100.

О предварительном отчете комиссии МАК читайте в публикации “Ъ”.