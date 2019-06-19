В Петербурге прошел митинг против строительства полигона в Шиесе

На площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге состоялся митинг противников строительства мусорного полигона на станции Шиес (Архангельская область). Согласованная с властями акция собрала около 300 участников. Мероприятие прошло под лозунгами «Шиес — не помойка» и «Россия без мусора». Собравшиеся требовали не только прекращения строительства полигона ТБО в Поморье, но и отставки местного губернатора Игоря Орлова. Никаких нарушений правопорядка во время проведения акции зафиксировано не было.

Напомним, в минувшие выходные митинг против строительства экотехнопарка в Шиесе прошел в Северодвинске. Участие в нем приняли, по разным данным, от 2 до 5 тыс. человек.

Подробнее о ситуации вокруг полигона — в материале «Ъ» «Это тайга, а не Манежная площадь».