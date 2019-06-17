Митинг против экотехнопарка «Шиес» в Северодвинске собрал до 5 тыс. участников

В минувшие выходные в Северодвинске прошел митинг строительства экотехнопарка «Шиес». По данным местной администрации, акция собрала около 2 тыс. участников. В свою очередь, организаторы заявляют, что митинг посетили более 5 тыс. человек. В УМВД Архангельской области численность участников мероприятия комментировать отказались, сообщает «Интерфакс».

Митинг продлился около полутора часов и прошел без происшествий. В завершение его участники записали видеообращение к президенту РФ для прямой линии, которая состоится 20 июня. В числе прочего местные жители потребовали отставки главы города Северодвинска Игоря Скубенко и губернатора Поморья Игоря Орлова, а также высказались о необходимости референдума по вопросу ввоза мусора из других регионов и возвращения прямых выборов на всех уровнях власти.

Напомним, жители Архангельской области протестуют против строительства полигона «Шиес», куда будет ввозиться мусор из Москвы, с декабря 2018 года. В мае президент России Владимир Путин пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не навредить людям.

Подробнее о ситуации вокруг полигона — в материале «Ъ» «Это тайга, а не Манежная площадь».