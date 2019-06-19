Россияне считают школьные выпускные вечера слишком роскошными и дорогими

Большое количество россиян (83%), закончивших учебу в школе 15 лет назад и более, считают современные выпускные вечера и балы слишком роскошными и дорогостоящими, сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа. Однако почти половина опрошенных (49%) добавили, что нынешние торжества стали более веселыми и праздничными.

Точки зрения о роскошных празднествах в основном придерживаются женщины (86%) и люди старшего поколения (86%). С ними не согласно 16% опрошенных, среди которых 30% мужчин и 65% молодых людей от 18 до 24 лет. Кроме того, около четверти опрошенных (24%) не согласны и с тем, что выпускные стали более праздничными и веселыми. Отмечается, что 31% опрошенных заявили об официальном характере выпускных, тогда как аналогичное количество россиян считают их более неформальными. Порядка 59% заявили о необходимости строже относится к выпускникам во время праздника, 32% придерживаются обратной точки зрения.

«Выпускной бал большинство наших сограждан воспринимают как своеобразный рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком (66%), и практически каждый россиянин так или иначе отмечал его (82%)»,— говорится в сообщении ВЦИОМа. При этом 67% россиян были на вручении аттестатов и на последующей неофициальной церемонии. У 13% респондентов выпускного не было. А почти у четверти опрошенных уже есть дети или внуки, окончившие школу в последние пять лет (23%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутника» проведен 16 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, в котором участвовало 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, что траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. руб. Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. руб.

О том, как проходит сезон выпускных, читайте в публикации журнала «Огонек» «Все на выпуск!».