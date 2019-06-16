Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей

Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. руб., подсчитали для «РИА Новости» эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор». Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. руб.

В Москве праздник обойдется в 73,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 53,2 тыс. руб. В меню банкета входят холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай.

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

О том, как проходит сезон выпускных, читайте в публикации журнала «Огонек» «Все на выпуск!»