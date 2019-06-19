Генпрокуратура изучит жалобы мировых автоконцернов на краснодарские суды

Генеральная прокуратура РФ проверит жалобы автопроизводителей на действия судов Краснодарского края, сообщил РБК со ссылкой на ответ ведомства «Хёндэ Мотор СНГ». По мнению заявителей, кубанские суды включены в мошенническую схему взыскания компенсаций за мнимые дефекты.

Еще одну проверку проведет квалификационная коллегия судей Краснодарского края, которая сообщит о результатах рассмотрения жалобы в управление президента по вопросам противодействия коррупции и Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

Ранее лидеры мирового автопрома, включая концерны Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, обратились в Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ и в ВККС с жалобой на действия судов Краснодарского края. Автоконцерны утверждают, что в нескольких судах региона систематически принимаются решения о взыскании с производителей компенсаций, в несколько раз превышающих первоначальную стоимость машины при продаже.

В крае, по мнению заявителей, действует алгоритм, в соответствии с которым истцы зачастую обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты машины. Судебные экспертизы, утверждают они, проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «До судей Краснодара “доехала” проверка».