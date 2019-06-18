Шесть партий выдвинули кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана

С момента объявления избирательной кампании по выборам в Госсовет Татарстана конференции по выдвижению кандидатов провели шесть политических партий. Это региональные отделения «Яблока», Партии ветеранов России, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР, КПРФ, а также партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Кроме того, 19 и 20 июня свои конференции запланировали региональные отделения «Коммунистов России» и «Единой России» соответственно. В ЦИКе уточняют, что в окружные избирательные комиссии документы для выдвижения поступили от восьми кандидатов. В их числе два представителя партий — «Яблока» и ЛДПР, а также шесть самовыдвиженцев.

Как сообщал «Ъ-Казань» ранее, партийный список КПРФ возглавили три действующих депутата Госсовета Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комисаров. В первую тройку ЛДПР вошли координатор партии в республике Владимир Сурчилов, его заместитель Марсель Габдрахманов и специалист «Агроторга» Александр Егоров. «Яблоко» выдвигать партсписок отказалось. В то же время кандидатом от партии по Волжскому одномандатному округу стала активистка движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Вера Керпель.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах. Проходный барьер по партспискам составляет 5%.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”