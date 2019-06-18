Глава Башкирии предложил уфимскому карикатуристу извиниться перед татарами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал карикатуру Камиля Бузыкаева, где изображена работница секс-услуг с чак-чаком в руках, «явным перебором». «Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным»,— написал руководитель республики на своей странице в Facebook.

Господин Хабиров посоветовал художнику «не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями».

Как сообщал “Ъ-Казань”, карикатура, где женщина в калфаке и с чак-чаком в руках предлагает казанским туристам секс-услуги, появилась в социальных сетях 14 июня. Интернет-пользователи увидели в этом «жирный намек, что Казань ради гостей готова на все». Союз татарской молодежи «Азатлык» обратился в прокуратуру с требованием проверить рисунок и привлечь господина Бузыкаева к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Башкирский художник заверил “Ъ-Казань”, что обижать татар не собирался: «Я что вижу, то и пишу».

Подробнее о ситуации читайте в материале «В башкирской карикатуре увидели оскорбление татар»

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”