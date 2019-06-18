В башкирской карикатуре увидели оскорбление татар

Союз татарской молодежи «Азатлык» пожаловался в прокуратуру на уфимского художника Камиля Бузыкаева, считающегося близким к врио главы Башкирии Радию Хабирову. Поводом послужила опубликованная им карикатура, где женщина в калфаке и с чак-чаком в руках предлагает казанским туристам секс-услуги. Пользователи соцсетей увидели в этом «жирный намек, что Казань ради гостей готова на все». В «Азатлыке» считают, что картинка провоцирует межнациональную рознь. Башкирский художник заверил “Ъ”, что обижать татар не собирался: «Я что вижу, то и пишу».

С жалобой в прокуратуру на уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева пожаловался и.о. председателя Союза татарской молодежи «Азатлык» Рафик Каримуллин. Текст заявления он предоставил “Ъ”. В нем говорится, что художник выложил в соцсети рисунок, на котором «изображена женщина, занимающаяся проституцией». В «Азатлык» отмечают, что в руках она держит «блюдо с чак-чаком, на голове у нее калфак, а над ней нависает растяжка с надписью “Welcome to Kaza…”». Кроме того, рядом изображена машина, в окне которой видны задранные вверх ноги еще одной девушки. В «Азатлык» называют творение художника «оскорблением татарской нации». «В комментариях в прессе карикатурист указывает, что хотел поднять вопрос, связанный с проституцией, однако, судя по рисунку, он подчеркнул национальную принадлежность женщин легкого поведения. Мы считаем, что данная карикатура оскорбляет татарских женщин, унижает и оскорбляет весь татарский народ»,— говорится в заявлении.

В «Азатлыке» полагают, что такой «плевок уфимского “художника” в адрес татарского народа способен негативным образом сказаться на межнациональных отношениях, нарушив атмосферу дружбы и согласия между народами». В связи с этим активисты требуют от прокуратуры провести проверку и привлечь господина Бузыкаева к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Напомним, данная статья появилась в КоАП в конце 2018 года, после частичной декриминализации ст. 282 УК РФ. Она предполагает штраф, обязательные работы либо арест до 15 суток. В прокуратуре Башкортостана вчера вечером не смогли подтвердить “Ъ”, получил ли надзорный орган заявление и приступил ли к его проверке.

Стоит отметить, что сама карикатура, которую господин Бузыкаев выложил в Facebook 14 июня, сейчас удалена с его страницы. Тем не менее картинку активно распространяют пользователи сети. Наиболее жаркая дискуссия разгорелась в группе «Татары мира», где карикатуру также сочли «оскорбительной для всех казанцев и татарстанцев». «В ней делается жирный намек, что Казань ради гостей готова на все. “Приезжайте в Казань, наши татарочки подстелятся под каждого из вас!” — на такую мысль наводит художник»,— написали администраторы группы, отметив, что художник находится в хороших отношения с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Один из пользователей заметил, что «в туристическом плане Казань сильно опережает Уфу»: «Видимо, это не дает покоя некоторым уфимским карикатуристам».

Сам господин Бузыкаев утверждает, что не собирался обижать татар. «Проехал по М-7, вот и впечатление. Трасса федеральная. Люди видят это каждый день вживую»,— отреагировал он в комментариях. В беседе с “Ъ” художник заявил, что «в здравом уме никто не будет пытаться оскорбить целый народ»: «Ни для кого не секрет, что на объездной Казани стоят проститутки. Я что вижу, то и пишу. Ну, нарисовал. Жизнь есть жизнь. Я пытался обратить внимание на некоторое явление». Он полагает, что в Татарстане интернет-паблики «решили хайпануть» и «извратили смысл» карикатуры: «Каждый видит то, что он хочет видеть. Кому-то нужен этот скандал, люди, может, хотят попиариться».

Подобный скандал, связанный с взаимоотношениями между жителями Татарстана и Башкортостана, далеко не первый. В апреле этого года татарский юморист Данис Сабиров вынужден был извиняться в адрес Всемирного курултая башкир за пародию на башкирский танец. Концерты артиста в Уфе были отменены. А еще в 2014 году скандалом закончились башкирские гастроли Альметьевского татарского театра. Недовольство зрителей вызвали слова «вонючий, вшивый башкир», которые произнес один из героев спектакля. Позднее теперь уже бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщал, что получил извинения от президента Татарстана Рустама Минниханова.

Кирилл Антонов