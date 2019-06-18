Нандо де Коло пожелал быть в другом месте

Баскетбольный ЦСКА, в минувшем сезоне выигравший и Единую лигу ВТБ, и Евролигу, лишился своего ключевого игрока. Во вторник стало известно, что защитник армейцев Нандо де Коло решил не продлевать истекающий 1 июля контракт. Ранее сообщалось, что де Коло может вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA), в которой он уже выступал с 2012 по 2014 год. Выказывал заинтересованность в услугах француза и мадридский «Реал».

Во вторник московский ЦСКА сообщил о том, что его ключевой игрок, французский защитник Нандо де Коло, покидает команду. Контракт де Коло истекает 1 июля и продлевать его он не стал. «Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели. Здесь я провел пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Единой лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА — лучший клуб на континенте»,— заявил де Коло.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, в свою очередь, отметил, что, хоть ему и «невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо Де Коло в ЦСКА подошла к концу», клуб все же «с пониманием относится к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе».

«Это были классные пять лет, и Нандо был ключевым игроком, лидером. Мы гордимся, что именно здесь он стал настоящей звездой европейского баскетбола. Было здорово наблюдать, как Нандо становился ветераном ЦСКА в смысле преданности клубу, внимания к каждой детали, каждому аспекту нашей работы»,— заявил господин Ватутин.

Нандо де Коло перешел в ЦСКА в 2014 году после двух не слишком ярких лет, проведенных в НБА, где он выступал за «Сан-Антонио Сперз» и «Торонто Рэпторз». За ЦСКА он провел 292 матча, в среднем набирая по 16,4 очка при 2,9 подбора и 3,9 передачи. В минувшем сезоне принял участие в 34 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 14,7 очка, делал 2,5 подбора и 0,5 передачи. В Единой лиге ВТБ провел 25 игр, в среднем набирал 15,5 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,4 передачи. В составе ЦСКА он стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным победителем Евролиги. В 2016 году признавался MVP «Финала четырех» Евролиги лучшим игроком Единой лиги ВТБ, а также стал лучшим бомбардиром Евролиги.

Пока не ясно, где Нандо де Коло продолжит карьеру. Ранее сообщалось о том, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал». Но весьма вероятным считается также вариант возвращения в NBA.

Отметим, что уход де Коло может стать достаточно болезненным для ЦСКА — найти ему адекватную замену непросто. Впрочем, у армейцев это лето вообще сложное в том, что касается контрактов с лидерами команды. Практически у всех из них соглашения истекают в ближайшие дни. Пока удалось заключить новые договоры только с Уиллом Клайберном и Кайлом Хайнсом. Из потерь, помимо де Коло, нужно отменить Корри Хиггинса (лучший в сезоне бомбардир ЦСКА), покинувшего клуб на прошлой неделе.

Арнольд Кабанов