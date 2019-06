В бутиках Tiffany & Co появится коллекция Return to Tiffany Love Bugs

В новых украшениях Return to Tiffany Love Bugs переосмыслены детали оригинальной классической коллекции Return to Tiffany в современном прочтении с использованием выразительных цветов и узнаваемых мотивов, отражающих неразрывную связь Tiffany & Co с миром природы. Вдохновением стал городской сад с пышными цветами, бабочками, птицами и божьими коровками. Простые формы поданы нестандартно, а сами украшения передают дух постоянных экспериментов, который всегда отличал ювелиров Tiffany. В украшениях бриллианты соседствуют с цветными камнями — аметистом, голубым топазом, желтым и зеленым кварцем, а в качестве металла выступают и все цвета золота (желтое, розовое, белое), и стерлинговое серебро.

«Коллекция Return to Tiffany Love Bugs — это новая вариация знаковых украшений со знакомой отправной точкой, но неожиданным финалом»,— говорит Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co. «Новая коллекция намного шире оригинальной Return to Tiffany как в плане форм и материалов, так и по своему настроению».