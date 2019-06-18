Правительство внесло в Госдуму проект о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах. Документ был подготовлен Минфином в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В сообщении на сайте правительства указано, что законопроект направлен на создание правовой базы для расширения использования российской валюты во внешнеторговых расчетах, а также на закрепление за рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов.

В частности, законопроектом предусматривается отмена с 1 января 2020 года требований о репатриации резидентами российской валюты в отношении несырьевого экспорта, в отношении экспорта сырьевых товаров требование планируется отменить поэтапно. При этом требование не отменяется в отношении рублевых внешнеторговых договоров, между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров. Это связанно с высокой степенью криминализации этой отрасли.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену требований о представлении налоговым органам отчета о движении средств по счету, который открыт в государствах ОЭСР или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые участвуют в обмене финансовой информацией. Отмена будет действовать, если общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на таком счету не превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб.

Подробнее о мерах по либерализации валютного контроля — в материале “Ъ” «Рублями можно не возвращать».