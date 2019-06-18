Суд отказался отпускать депутата Госсовета под залог

Вахитовский райсуд Казани отказался отпустить экс-главу Бугульмы и депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова под залог в 1 млн руб. Сейчас господин Касымов находится под домашним арестом — судья продлил эту меру пресечения до 11 августа, пишет «Бизнес Online» из зала суда.

Адвокат обвиняемого Альберт Гумеров также просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо изменить место пребывания домашнего ареста. Сейчас Касымов живет в служебной квартире на Жуковского. Эти ходатайства также были отклонены.

Как писал “Ъ-Казань”, депутат подозревается в получении взятки в размере 2,7 млн руб. от подрядчика строительства фонтана в Бугульминском районе, которым господин Касымов руководил до осени 2014 года. Также в деле есть эпизоды мошенничества и превышения должностных эпизодов, однако в них подозреваемыми проходят другие лица.

Читайте подробнее о деле депутата в материале «Избирательную кампанию заменили домашним арестом»

“Ъ-Казань”