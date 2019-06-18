Хакасский суд подтвердил невиновность главы Черногорска

Верховный суд Хакасии оставил без изменения оправдательный приговор мэру Черногорска Василию Белоногову, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По данным суда, приговор обжаловали как потерпевшая сторона, так и гособвинитель, но судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции в силе. «Таким образом, с 18 июня приговор вступил в законную силу»,— говорится в сообщении суда.

Мэр Черногорска Василий Белоногов, руководящий городом более восьми лет, стал фигурантом уголовного дела летом 2017 года. В июне 2018 года начался судебный процесс. Следствие заявляло, что градоначальник организовал строительство автомоечного комплекса для своей супруги, который возводился силами муниципального предприятия. По подсчетам силовиков, ущерб превысил 85 тыс. руб. Также следствие считало, что чиновник бесплатно заполучил проектную документацию на автомойку, которую для него якобы разработала жена подчиненного. Спустя девять месяцев после начала судебного процесса горсуд Черногорска оправдал Василия Белоногова в связи с отсутствием состава преступления.

Подробнее о деле мэра Черногорска — в материале “Ъ-Сибирь” «Автомойка вышла боком»

Илья Галагуз