Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг смартфонов Роскачества

Роскачество и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг смартфонов. В сообщении Роскачества указано, что более 450 смартфонов были проверены по 231 параметру. Наиболее весомыми критерием оценки стали качество фотокамеры, дисплей, производительность, качество звука и мощность аккумулятора.

В топ-10 вошли:

Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy Note 9 iPhone XS Max Huawei P30 Samsung Galaxy S10e iPhone XS Huawei P30 Pro Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S9

«Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой — отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших»,— отметили в Роскачестве.

О популярности смартфонов серии Galaxy S10 в России — в материале “Ъ”.