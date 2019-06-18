Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг смартфонов Роскачества

Роскачество и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг смартфонов. В сообщении Роскачества указано, что более 450 смартфонов были проверены по 231 параметру. Наиболее весомыми критерием оценки стали качество фотокамеры, дисплей, производительность, качество звука и мощность аккумулятора.
В топ-10 вошли:
«Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой — отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших»,— отметили в Роскачестве.
О популярности смартфонов серии Galaxy S10 в России — в материале “Ъ”.
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