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Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг смартфонов Роскачества

Роскачество и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг смартфонов. В сообщении Роскачества указано, что более 450 смартфонов были проверены по 231 параметру. Наиболее весомыми критерием оценки стали качество фотокамеры, дисплей, производительность, качество звука и мощность аккумулятора.

В топ-10 вошли:

  1. Samsung Galaxy S10+
  2. Samsung Galaxy S10
  3. Samsung Galaxy Note 9
  4. iPhone XS Max
  5. Huawei P30
  6. Samsung Galaxy S10e
  7. iPhone XS
  8. Huawei P30 Pro
  9. Samsung Galaxy S9+
  10. Samsung Galaxy S9

«Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой — отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших»,— отметили в Роскачестве.

О популярности смартфонов серии Galaxy S10 в России — в материале “Ъ”.

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