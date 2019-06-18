Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы СвЖД Алексея Миронова

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким экс-главы СвЖД Алексея Миронова. 17 июня господина Миронова нашли с огнестрельным ранением в своем доме в Москве на Рублевском шоссе. По предварительным данным, он покончил с собой. Это произошло на фоне сложного эмоционального состояния, в котором он находился из-за обвинений во взяточничестве.

«Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений»,— сообщил губернатор на своей странице в Instagram. Он также добавил, что борьба с коррупцией «не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния». «К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь»,— написал губернатор.

Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга освободил Алексея Миронова из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб., который он должен был внести до 21 июня. Господину Миронову инкриминируют получение взятки за общее покровительство по службе в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он был задержан и помещен под стражу в декабре 2018 года. В феврале текущего года Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. 6 апреля Алексея Миронова освободили от должности начальника СвЖД по истечению контракта.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Железнодорожник вышел из дела»