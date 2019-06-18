«Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях

«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец. По его словам, на данный момент у «Газпрома» нет понимания, кто является его контрагентом.

«У Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов, как регулятор, транспортный оператор»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее министр энергетики Александр Новак после переговоров с зампредом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем сообщал, что Россия готова продлить транзитный контракт с Украиной на действующих условиях. Одним из условий перезаключения контракта он назвал урегулирование судебных претензий Украины к России.

Напомним, 1 января 2020 года истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». «Газпром» готовится к возможным перебоям с поставками. По словам господина Новака, трехсторонняя встреча о поставках газа представителей России, Украины и Евросоюза может состояться во второй половине сентября.

О том, как российская компания готовится к прекращению поставок через Украину,— в публикации “Ъ”.