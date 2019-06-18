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Активы «Балтийского берега» вновь выставили на торги за 145 млн рублей

Имущество ЗАО «Терминал "Балтийский берег"» (принадлежит банкротящейся компании ЗАО «Балтийский берег») выставили на торги за 145 млн рублей. Реализации подлежит производственное здание на Минеральной улице, д. 29, корп. 2 в Выборгском районе Петербурга и право аренды земельного участка под ним. Торги состоятся 22 июля, сообщает АБН.

В настоящий момент указанные активы сдаются в аренду еще одной компании, связанной с владельцами «Балтийского берега» — ООО «Торговый дом «Балтийский берег». В 2016 году компания отошла в собственность ООО «СБК КЗМ Плюс», контролируемое Сбербанком. Кроме того, само право собственности находится в залоге у кредитной организации.

Два месяца назад данное имущество уже выставлялось на торги за 161,6 млн руб., однако покупателей на него не нашлось.

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