Части пригорода Новороссийска дали ограниченное количество электроэнергии

Сегодня, 18 июня, утром было введено ограничение потребления электроэнергии у жителей частного сектора поселка 8-я Щель в пригороде Новороссийска. Как сообщил в своем Instagram мэр города Игорь Дяченко, данная мера вынужденная и необходима исключительно для того, что восстановить подачу электричества как можно скорее.

«Задачу поставил всех потребителей, попадающих под ограничение, подключить к резервным источникам питания. О новой информации будет сообщено дополнительно», - написал глава города.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, авария на подстанции в Цемдолина произошла днем 16 июня. Причиной ЧП на сетях стало повреждение кабельных линий, отходящих от подстанции «ДСК». При помощи дизельных генераторов энергетики запитали большую часть жизненно важных, социально значимых объектов Цемдолины. В пригород Новороссийска компанией «Россети Кубань» направлено более 40 резервных источников энергоснабжения – дизельных генераторов. В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения Цемдолины продолжается.

Дмитрий Михеенко