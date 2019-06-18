Смольный обсуждает с «Газпромом» возможное снижение платежей для населения на 15-20%

Власти Петербурга обсуждают с ПАО «Газпром» и правительством РФ возможность снижения платежей за газ для населения на 15-20%. В Смольном считают, что в настоящий момент минимальный норматив потребления газа явно завышен и не соответствует фактическому потреблению. Об этом в эфире «Радио России» заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

При этом господин Беглов уточнил, что городские власти начали разбираться с тарифами еще полгода назад.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 1 июля в Петербурге снизятся тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Также в Смольном пообещали сдержать темп роста тарифов на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение.