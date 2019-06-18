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Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Полиция возбудила дело после нападения на директора Фонда кино

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ) после нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Нападение произошло накануне вечером, 17 июня, возле его дома. По словам господина Тельнова, нападавший нанес ему несколько ударов, снял произошедшее на камеру телефона и скрылся. Директор Фонда кино сообщил, что угроз в его адрес не поступало, поэтому у него нет предположений о причинах нападения.

Господин Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино в конце 2018 года. Ранее он возглавлял Госфильмофонд.

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