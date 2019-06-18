Алтайский край намерен продать Северной Корее более 150 баранов-производителей

Северная Корея планирует закупить у одного из крестьянских хозяйств Алтайского края партию племенных овец эдильбаевской породы. Об этом сообщает краевое правительство.

Баранов-производителей средним весом 120 кг разводит крестьянское хозяйство Александра Гукова. По словам директора краевого центра сельхозконсультирования Сергея Князева, заказ поступил на 154 головы. «Корейская сторона готова провести карантин на наших условиях»,— сказал руководитель центра.

По данным краевого правительства, в 2018 году общий объем реализации племенного скота хозяйствами региона составил около 450 млн руб. Господин Князев отметил, что краевые хозяйства продают скот в 31 регион России. Также регион работает с ближним зарубежьем (Казахстаном, Монголией и Азербайджаном) и ведет переговоры с Киргизией и Узбекистаном.

Крестьянское хозяйство Александра Гукова основано в 1991 году. Предприятие занимается выращиванием зерновых и технических культур. С 2013 года на ферме начали разводить овец эдильбаевской породы. Племенные овцы пользуются спросом у аграриев Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, а также Сахалина.

Юлия Сасевич