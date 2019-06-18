Бывшего президента Египта похоронили в Каире

Бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси похоронили в восточной части Каира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сына экс-президента Ахмеда Мурси. По его словам, на похоронах в районе Мадинат-Наср присутствовали члены семьи.

Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота. После отстранения от власти против него возбудили пять уголовных дел. Он умер во время заседания суда, на котором рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара.

Государственное телевидение страны ранее сообщило, что причиной смерти стал сердечный приступ. Движение «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ) до этого назвало смерть господина Мурси стопроцентным убийством.

Подробнее о смерти бывшего президента Египта читайте в публикации “Ъ” «Мохаммед Мурси ушел не до конца приговоренным».