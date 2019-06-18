Синоптики объявили оранжевый уровень пожарной опасности в московском регионе 18 июня

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров, говорится на сайте Гидрометцентра. Кроме того, синоптики объявили желтый уровень — из-за грозы и сильного ветра.

Днем в регионе ожидаются небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха поднимется до 25...27°С, в ночь похолодает до 13°С. Синоптики предупредили о западном и северо-западном ветре до 5–10 м/с, при грозе — до 15 м/с.

Подробнее о погоде в ближайшую неделю — в материале “Ъ” «Москва вновь окажется в эпицентре жары».