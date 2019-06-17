Москва вновь окажется в эпицентре жары Какая погода будет ждать горожан в ближайшие дни

В Москву вернется жара: к середине недели температура вновь поднимется до 30 градусов. При этом, согласно прогнозам, сильных осадков в столице в ближайшие дни не будет. Хотя в понедельник и вторник возможны кратковременные дожди и грозы, а скорость ветра может повыситься до 15 м/с, говорят синоптики.

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, к чему стоит готовиться москвичам: «После небольшой погодной передышки в виде прохлады и очаговых дождей в центральной России в предстоящую неделю лето вновь начнет наступление по всем фронтам, что будет сопровождаться ощутимым потеплением. Так, если в понедельник, а особенно во вторник, из-за неустойчивости атмосферы прольются скоротечные дожди, то в среду и четверг столичный регион окажется в самом центре обширного скандинавского антициклона, что сулит москвичам много солнца.

При этом осадков никаких не будет, ветер поутихнет до штилевого. В таких метеоусловиях в дневные часы воздух разогреется до +26/+31, что на шесть-семь градусов выше многолетней нормы.

В последующие дни до конца недели из-за интенсивного прогрева и роста влажности воздуха возрастет вероятность внутримассовых гроз, но осадки ожидаются исключительно мозаичные, кратковременные, что на фоне относительно солнечной погоды не помешает столбикам термометров вновь штурмовать тридцатиградусную высоту».

В воскресенье из-за высокого риска возникновения пожаров специалисты Гидрометцентра объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение будет действовать до девяти часов вечера понедельника, 17 июня.

Виктория Феофанова