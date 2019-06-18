США при Трампе предоставили гуманитарную помощь Венесуэле более чем на $213 млн

Соединенные Штаты во время президентства Дональда Трампа предоставили более $213 млн Венесуэле в качестве гуманитарной помощи, сообщил вице-президент США Майкл Пенс в своем Twitter. Он добавил, что «жесткая диктатура» президента Венесуэлы Николаса Мадуро привела к эмиграции 4 млн жителей страны.

«Ситуация только ухудшается. Это должно закончиться сейчас»,— написал господин Пенс.

Напомним, в январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

В мае Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал: предпринятая в начале мая попытка склонить венесуэльскую армию на сторону оппозиции провалилась. Теперь политик готов согласиться с американским военным вторжением в страну, если в США это сочтут необходимым.

О развитии ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».